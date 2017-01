Dirigent tot Dynamiek





Dirigent

De leider van een (meestal groot) instrumentaal en/of vocaal ensemble. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de technisch verzorgde uitvoering van een compositie, hij bepaalt doorgaans de artistieke interpretatie ervan, hij kan door zijn persoonlijkheid de artistieke prestaties van de musici stimuleren en als vaste dirigent van een orkest zal hij een belangrijke en vaak beslissende inbreng hebben in het artistieke beleid (repertoirekeuze, engageren van solisten, e.d.). Bij een omvangrijk symfonieorkest kan de dirigent naast zijn artistieke bezigheden ook nog met diverse manager-functies te maken: personeelsbeleid, financiën, organisatie e.d.

Dissonant

Een samenklank die in de 'klassieke' muziek als onaangenaam, 'spannend' en om een oplossing vragend wordt ervaren. Twee willekeurige voorbeelden van beroemde 'klassieke' dissonanten: het slotakkoord van Bachs Matthäus-Passion en de inzet van Mozarts 19e strijkkwartet in C, KV 465, dat dan ook 'Dissonantenkwartet' als bijnaam heeft.

Divertimento

Voornamelijk 18e eeuwse compositie voor strijkers of blazers, uit meerdere korte delen bestaand en luchtig van aard. Voorbeeld van een 20e eeuws Divertimento: dat van Bartók, uit 1939.

Dodecafonie

Ander woord voor twaalftoonsmuziek (zie twaalftoonsmuziek).

Duet en duo

Compositie voor twee uitvoerenden, met of zonder begeleiding. Een duet is geschreven voor twee zangstemmen, een duo voor twee instrumenten. In de opera komen liefdes- en andere duetten veel voor. In de kamermuziek horen sonates voor een solo-instrument (viool, cello, etc) met piano wel bij de duo's, maar echte duobezettingen zijn toch eerder twee violen, twee fluiten, viool-altviool etc.

Dynamiek

De leer en de toepassing van de toonsterke. Een toon kan zacht (piano) of sterk (forte) zijn, en hij kan in sterkte toenemen (crescendo) of afnemen (decrescendo, diminuendo). Op die vier grondbeginselen berust de dynamiek, die van groot belang is bij de interpretatie van elke compositie.

Bron met toestemming ClassicFM