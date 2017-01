Elegie tot Elektronische muziek







Elegie Klaagzang, oorspronkelijk vocaal (bijv. De Elegies van Purcell), in de romantiek meestal instrumentaal (bijv. Griegs Twee Elegische Melodieën of de Elegie uit Tsjaikovski's Serenade voor strijkorkest). Entr'acte Instrumentaal tussenspel tussen twee bedrijven van een toneelstuk, opera of ballet. Geliefd als op zich zelf staande muziekstukken zijn Schuberts Entr'actes uit zijn toneelmuziek voor Rosamunde. Elektronische muziek Muziek die, geheel of gedeeltelijk, bestaat uit geluiden die langs zuiver elektronische weg zijn verkregen en worden weergegeven. Na experimenten vóór de Tweede Wereldoorlog wordt de elektronische muziek in de jaren vijftig een belangrijke stroming in het Europese componeren. Onder anderen Karlheinz Stockhausen in Keulen en Bruno Maderna en Luciano Berio in Italië leggen zich toe op de zuiver elektronische muziek, terwijl in Parijs Pierre Schaeffer en Pierre Henry bezig zijn met 'musique concrète', waarbij elektronisch opgewekte geluiden vermengd worden met niet-muzikale 'alledaagse' geluiden. De scheiding tussen beide uitgangspunten is inmiddels verdwenen.