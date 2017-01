Andere artikelen







2-1-2017



lastig om het goede cijfer erbij te krijgen



Cijfers

Dan word ik wakker en beginnen de raderen te draaien. Wat is mijn artikel vandaag. Wat rustige dagen voor mij achter me. Ik heb o.a. veel met cijfers. Kijkend naar de artikelen van gisteren. Is die legpuzzel echt 71x gemaakt? Weten 55 mensen nu dat Annie MG eigenlijk euthanasie heeft gepleegd? En weten 66 mensen wat er eigenlijk onder de letter D valt in de klassieke muziek en hebben ze die bijdrage ook beluisterd. Ik weet het allemaal niet en wil ik dat wel weten? Verder denkend ook wat de cijfers betreft in een datum. Maar dat is hieronder te lezen.









Geplaatst op 02 januari 2017 07:09 en 21 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 02 jan 2017 07:15 2 januari 1903 werd mijn schoonmoeder geboren.

26-12 1900 zoveel was ze bij ons en werd niet lekker. niks voor haar, een sterk mens dacht ik altijd. een zwaar leven als je 2 kinderen van 16 en 39 jaar heb moeten overleven.

27-1 de dag naar Kerst naar het ziekenhuis. een hart onderzoek waar ze in bleef.



2-1-2008 na de feestdagen ging hus toch maar eens naar de dokter, meteen je tas inpakken en naar het ziekenhuis in Leiderdorp. daar heerste het Noro virus dus meteen door naar een ziekenhuis in Beverwijk per ambulance .



40 liter vocht meteen afgevoerd. een paar dagen later en hij had het niet meer na kunnen vertellen.

een open hart operatie in de zomer en nog meer ziekenhuisopnames voor behandelingen.



zo kwam ik 22-1-2008 hier terecht. dat voor later.