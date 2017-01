Spoorneus...

Andere artikelen







Hij loopt een meter of vijf, zes voor me uit, vermoedelijk richting poortjes. Zijn bruine sneakers lijken nieuw want bij iedere stap op het druk geruite plaveisel van de Nijmeegse stationshal hoor je een gedempte piep. De man draagt donkerblauwe jeans, een groen gewatteerde jas en een lederen rug/schoudertas. Vanaf de rug gezien is zijn leeftijd lastig vast te stellen maar op basis van zijn tred in combinatie met de kleding gok ik tussen de 25 en 35 jaar. De piepjes versnellen en dus moet ik een tandje bijzetten om hem niet uit het oog te verliezen. Totdat ik zekerheid heb... Eenmaal voorbij de poortjes gaat het erom spannen. Welk spoor zal hij kiezen? Loopt hij meteen rechtsaf dan ben ik hem kwijt, maar spoor 1a is niet meer hét drukke perron voor alle randstedelijke bestemmingen en de man neemt gelukkig ook de roltrap die naar de voetgangerstunnel leidt richting overzijde. Hij loopt de kant van spoor 3 op. Mijn trein arriveert zo dadelijk op 4a en zoals de Engelsen dat in films zo fraai zeggen: 'My window of opportunity is getting smaller by the minute'. De man is zich van mijn nabijheid nog steeds niet bewust. Aan de overzijde van het spoor zie ik twee mannen van de spoorwegpolitie druk in gesprek met elkaar. Ik kijk weer naar de man die nu langzaam op me uitloopt. Ik ben zo op hem gefocust dat ik de trein achter mij pas bemerk als deze met hoge snelheid langs mij raast. Ik voel de adrenaline door mijn aderen spuiten en maan mijzelf tot kalmte. De man staat nu eindelijk stil voor een reclamezuil en met de rug naar me toe. Een betere kans krijg ik niet meer. Op de stationsklok is het 09.39 uur. Mijn trein kan nu ieder moment binnenkomen. Behoedzaam nader ik de man van achteren en bij iedere stap wordt het me duidelijker. Dit móét 'm zijn. Vanuit mijn rechter ooghoek zie ik de intercity naar Arnhem aankomen. Het wordt krap. Nog slechts twee passen van de man verwijderd geeft het fraaie soepele leer eindelijk zijn geheim prijs en herken ik het hierin gestanste logo. OMG, het is 'm dus echt, die 'hipster' rugtas van het Oekraïense tassenmerk 'KrukGarage'. De tas die ik zo graag wil hebben maar veel te duur vind. Maar hij is wel vet... ©Marcel Rutten/Perrongelukjes mt









Catharina48 07 jan 2017 06:02 Hij weet de spanning wel op te voeren. ik maar denken dat het een BN'er moest zijn.