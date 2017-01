Een topper

van alles wat te zien, te horen en te lezen. kom je hier als gast en je wilt reageren, vergeet dan niet JE NAAM ERBIJ TE ZETTEN, anders is de kans groot dat je wordt verwijderd. ik wil graag weten met wie ik te maken heb! GELIEVE GEEN FOTO'S EN FILMS BIJ JE REACTIES TE PLAATSEN! Kijk uit: Ik ben een Dwarsligger! Ook Dwarsliggers zijn nodig voor een Spoor! die foto is weg nu is het Onverantwoord hier te komen. lees het met een knipoog!