Drank maakt meer los dan je lief is...

Ik hoor een hoop gestommel op de trap in de intercity van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen. Even later verschijnen drie mannen van pakweg in de twintig, waarbij één ding meteen duidelijk is: ze zijn dronken. Of in ieder geval behoorlijk aangeschoten. Verdomme, hier heb ik helemaal geen zin in. Geen zin in slap geleuter en al helemaal niet in gedonder. Normaliter ga ik altijd beneden zitten, puur uit gewoonte, maar omdat het daar nogal vol was zocht ik het vandaag hogerop. Een ongelukkige keuze. Ze vallen bijna letterlijk schuin tegenover mij neer en ik probeer vast een houding van 'ik zit hier niet' aan te nemen, haal mijn iPad uit de tas en begin quasi geïnteresseerd door mijn mailbestanden te scrollen. Maar ik schijn toch altijd op de een of andere manier mensen aan te trekken in de trein. Zelfs als ze dronken zijn. It's a gift and a curse. 'Hé gast', roept de man die het dichts bij me zit, 'Weet je dat híj hiero', en hij zwaait een beetje stuurloos naar zijn buurman, 'vader wordt!' Nee dat wist ik natuurlijk niet. 'Jazekers', beaamt de jonge vader in de dop, 'en dat moest toch even met de boys gevierd worden. Ik ben toch de eerste van deze musketiers.' Het kwam er eigenlijk nogal 'vloeibaar' uit maar dat laat zich lastig beschrijven. Mijn eerste gedachten gaan dan ook uit naar de aanstaande moeder en het nog ongeboren kind. Och erm...

De drie musketiers lallen vrolijk verder en maken grapjes over de aanstaande vader. 'Unus pro omnibus, omnes pro uno' oftewel one for all, all for one. Dat was toch de lijfspreuk van de musketiers. Tijdens het bacchanaal van het trio hier gold waarschijnlijk meer: 'All for us.' 'Wanneer ga je van Jessica nou eens een fatsoenlijke vrouw maken', bralt een van zijn maten. Jessica is ongetwijfeld de zwangere vriendin. Nee trouwen, daar doen ze niet aan, is de reactie. Wel nog zo'n samenlevingscontract. 'Kijk maar uit wat je tekent', grapt een van hen. De stemming zit er goed in maar de jonge vader in wording valt op een gegeven moment een beetje stil in het gezelschap, totdat hij prevelt: 'Ik word fucking vader, jongens' en hij wrijft snel even in zijn ogen. De musketier naast hem slaat hem kameraadschappelijk op zijn schouder en zegt: 'Hey gast, we gaan hier nu niet zitten janken hè. Daar kan ik helemaal niet tegen. Dat doe je thuis maar.' De andere twee porren hem ook nog maar eens. Heel even is het stil. Drie volwassen kerels met een borrel op, een grote mond en een klein hartje.

Perrongelukjes/Marcel Rutten/mt