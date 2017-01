Kooltuin



weer zo'n straatje



Hoe ik deze keer kwam om de wandeling door Alkmaar nog eens te doen. Dat was een bericht wat ik hoorde of las een poosje geleden. Het mooie Kooltuingrachtje. Klein maar zo mooi als je van oude huizen aan het water houdt. Zelfs in de route staat hij vermeld. Een omschrijving is helaas niet mooier te vinden.





naar deze kleine gracht





met op de hoek dit





links kijken





rechts kijken





beter kijken





in het water kijken





andere huizenkant kijken