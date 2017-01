Nocturne tot Noten







Nocturne Letterlijk: nachtstuk (Frans). Korte, langzame compositie uit de romantiek, melodieus en sfeervol van aard, hoofdzakelijk voor pianosolo. De componist John Field was de 'uitvinder' van het genre, Chopin schreef de mooiste Nocturnes. Beroemd zijn eveneens de Trois Nocturnes voor orkest van Debussy (Nuages, Fetes, Sirènes); prachtige stemmingsmuziek in de vorm van drie symfonische gedichten. Nonet Compositie voor negen vocale on instrumentale partijen. Het instrumentale nonet kent allerlei bezettingen, meestal een combinatie van blaas- en strijkinstrumenten. Noten De schrijfwijze en de benaming van de tonen (zie Toon). In het notenschrift kan met vrij grote nauwkeurigheid de hoogte en de tijdsduur van de tonen worden aangegeven.