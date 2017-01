Ik moest vanmorgen denken aan ..

. .Adele Bloemendaal die me eens vertelde dat ze het merkwaardig vond dat ze geen jongere minnaar kon vinden. Zeg me Jacques, ik ben toch niet helemaal afzichtelijk?

Die avond schreef ik het volgende tekstje voor haar:

Wat ik in mijn leven over heb gehad voor het mannelijk geslacht!

Mon dieu!

Ik nam 3 wortels per dag tot mij, ontslakte me met eng bronwater en

smerig smakende siropen die aan bomen in Canada waren onttrokken.

Ik heb in sportscholen dagelijks aan apparaten gehangen die in de kelders van slot Loevestijn geexposeerd hadden moeten worden.

Wij vrouwen betalen een hoge prijs om onze jeugd te behouden.

Je strompelt kreupel een sportschool uit.

Wie zit daar geparkeerd in zijn vuurrode Ferrari Testa Rossa te wachten?



Een leeftijdsgenootje. Een 57-jarige man.

En waar gaat hij zo dadelijk zijn verdorven lust op botvieren?

Niet op mij, maar op een blond dingetje van 24

Wat heeft die 57-jarige man dat hem zo aantrekkelijk maakt

Springt hij zich net als wij 6 uur per dag de koelere in de aerobic-les?

Zo te zien niet

(met een hoog stemmetje:)

"Het zit hem niet in het uiterlijk, Jan-Jaap heeft andere kwaliteiten"

Creditcards!!

en haar !

Ze hebben overal haar.

Behalve waar het moet zitten.

Borsthaar, okselhaar, wenkbrauwhaar, oorhaar en neushaar

Het groeit en bloeit als brandnetels in een natte zomer.



Hij heeft ook zo'n eng plukje haar onder aan z'n rug, vlak boven de bilnaad. U weet wel die bilnaad die zo appetijtelijk uit zijn broek te

voorschijn komt als hij zich voorover buigt in zijn bermudashort om een creditkaart op te rapen.

Overal haar. Behalve op zijn hoofd.

Zijn er dan geen smakelijke mannen van 57?

Jawel Donald Jones. Dus het kan wel.

Maar die heeft weer niet zo veel creditcards.

Het is veel minder gebruikelijk dat vrouwen van 57 een lekker joch uit laten dan omgekeerd.

Dat komt omdat wij vrouwen daarin altijd te passief geweest zijn.

We moeten meer geweld gebruiken. Niks thuis zitten dreinen omdat de wandelende creditkaart er vandoor is met zo'n beugelbekkie bouwjaar 1969

Heb ik nooit gedaan. Erop af! Aktie!

Nachten heb ik rond gehangen bij discotheken. Met Sylvia de Leur. Is net zo fanatiek als ik. Ze heeft laatst in het Vliegenbos nog een parkwachter seksueel gemolesteerd

Als wij samen op het "slechte pad" zijn!

Laatst nog in de P.C.Hooftstraat. Herenmodezaak daar stond me toch een heerlijkheid! Lekkere hoge kont, beetje brede schouders, geen greintje vet op de buik, alleen behaard waar het moet, een lekkere sloddervos,Mmwhaaaa!

we zijn de zaak binnen gegaan Syl en ik

we hebben de knul aan de gordijnrails gebonden van het kleedhokje en veelvuldig misbruikt.

Syl zegt altijd: een echte volwassen relatie is het nog niet maar het beginnetje is er.

Voor mij hoeft het niet, een vaste relatie

Syl is ook gelijk zo van kadootjes.

Ze heeft laatst nog een knul voor zijn verjaardag een tatoeage gegeven.

Ik niet. Van mij krijgen ze niks. Geen oorbellen, geen sexondergoed.

Nou ja één keer, die vier koreaanse acrobaatjes

ik had ze alle hoeken van hun kleedkamer laten zien en toen heb ik ze alle vier een kadootje gegeven ...een maliën-slipje helemaal gemaakt van chromen ringetjes.

Maar normaal gesproken krijgen m'n veroveringen niks van mij.Ja de zak.

Nee, ik hoef niets vasts. En zeker niet iets rijps

Het enige wat het leven op deze leeftijd nog de moeite waard maakt is ontucht!

Ik heb laatst een glazenwasser dwars door de ramen bij me naar binnen getrokken. Voor ie wist wat er gebeurde lag ie op bed, z'n spons nog in z'n hand

"Ja maar heb je dan niet eerst behoefte aan een leuk gesprek en zo? Dinner by candlelight?"

Bullshit! Rasch ins Bett!

De daad bedrijven en afnokken maar weer

Ik heb laatst nog een leuke jonge koerier van zijn bromfiets getrokken. Hij mocht zijn helm erbij ophouden. Ik kan het iedereen aanbevelen.

Niet afwachten vrouwen. Aanvallen!

Grijp die 24 jarige magazijnbediende met die opengeknipte spijkerbroek waar je nog net een klein stukje bil bij ziet! Anders doet Sylvia de Leur het!

Laten we met z'n allen op zaterdagavond amok gaan maken! rampokkend en verkrachtend door de stad trekken. Wij sexhooligans! Wij grannies from Hell!

Pak de verkering van je dochter voordat z'n vader jouw dochter pakt

Kijk je wordt natuurlijk ouder, maar als je in gedachten gewoon achtien blijft dan slaap je net als ik nog wel eens een nachtje met een jonge politieagent op het bureau.

© Jacques Klöters