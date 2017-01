Rapsodie tot Rondo

Andere artikelen







Rapsodie In de romantiek een instrumentale compositie in vrije vorm, vaak gebaseerd op populaire of volksmelodieën. Geliefde voorbeelden daarvan zijn de 19 Hongaarse Rapsodieën voor pianosolo van Liszt, en voor orkest de Rapsodie Norvégienne van Lalo, de 3 Slavische Rapsodieën van Dvorák en de Rapsodie Espagnole van Ravel. Niet op volksmuziek gebaseerd zijn de prachtige Rapsodieën voor pianosolo van Brahms (de twee op. 79 en een uit op. 119), en zijn befaamde Altrapsodie voor altstem, mannenkoor en orkest, die gecomponeerd werd op een gedeelte van Goethe's gedicht Harzreise im Winter. Brahms sluit daarmee aan bij de oorspronkelijke betekenis van het woord in het antieke Griekenland, waar 'rhapsoden' delen uit grote dichtwerken voordroegen. Recital Engelse benaming voor een concert (een optreden) door één uitvoerder. De naam ontstond tijdens de Engelse concertreizen van de componist/pianist Fransz Liszt, in het midden van 19e eeuw. Recitatief Spraakgezang: de manier van 'zingend vertellen' waarbij de tekst het belangrijkste is en de muziek (melodie, ritme) daaraan ondergeschikt is gemaakt. Recitatieven komen voor in alle grote vocale composities, zoals opera, oratorium, passie en cantate. Als een recitatief alleen met ondersteunende akkoorden wordt begeleid, bijvoorbeeld op het klavecimbel, heet het 'recitativo secco' (secco is droog). Wordt het begeleid op een meer melodische manier en door meerdere instrumenten (bijvoorbeeld orkest), dan heet het 'recitativo accompagnato'. Requiem Dodenmis. De mis die in rooms-katholieke liturgie wordt opgedragen voor de zielerust van een overledene. Het Requiem heeft een gedeeltelijk andere samenstelling dan de mis; Gloria en Credo komen er niet in voor, en specifiek voor het Requiem is (sinds de 13e eeuw) het Dies irae (Dag van toorn), waarin de Dag van het Laatste Oordeel wordt geschilderd. Speciaal deze tekst inspireerde veel componisten tot grootse muziek. Rondo Belangrijke vorm van de instrumentale klassieke muziek, waarbij het voornaamste thema (het rondothema of refrein) wordt afgewisseld met een of meerdere andere thema's (de coupletten). Er zijn verschillende rondovormen en veel sonates en soloconcerten hebben een rondo als laatste deel (Haydn, Mozart, Beethoven e.a.). Ook als zelfstandige compositie komt het rondo voor, bijvoorbeeld bij Mozart (Rondo in a, KV 511 voor piano), Beethoven (Rondo voor piano 'Die Wut über den verlorenen Groschen') en Schubert (Rondo voor viool en orkest). ClassicFM mt













Geplaatst op 14 januari 2017 06:09 en 72 keer bekeken

Catharina48 14 jan 2017 06:13 Dies irae (Dag van toorn), waarin de Dag van het Laatste Oordeel wordt geschilderd. Speciaal deze tekst inspireerde veel componisten tot grootse muziek.



ruim 7 miljoen x beluisterd



Natuurlijk49 14 jan 2017 16:23 Je moet wel diep in de muziek zitten om dit allemaal te onthouden, alleen het requiem zegt me iets. Iets zwaarmoedigs als ik zoiets hoor wordt ik er niet vrolijk van. De pianodeur is heel apart zou die wel willen geven aan mijn dochter,s nieuwe huis, pas wel bij haar. lfs rita















Catharina48 14 jan 2017 16:30 Dat zeggen veel mensen dat ze er niet vrolijk van worden. zo ben ik momenteel diep weg en past het heel goed bij me.