De bloemenman





Vóór mij stapt een man in de trein met een reusachtige bos bloemen in zijn hand. Zo'n boeket dat met veel zorg en vakmanschap is samengesteld en op een evenzo artistieke wijze in cellofaan is verpakt. Witte en groene linten houden de knisperende verpakking aan de bovenkant middels een pluim bij elkaar. Ik herken de sticker van de bloemist dus dat heeft vast een lieve duit gekost, ofschoon de helft van het volume doorgaans bepaald wordt door goedkoop verzameld bladgroen, maar goed. De man en ik komen zo'n twee rijen van elkaar af te zitten en ik zie hem de bloemen voorzichtig naast zich neerleggen. Vanaf Arnhem wordt het ineens drukker en is hij genoodzaakt de plaats naast hem af te staan. Daar zit ie dan, met een enorme vracht bloemen op schoot. Eigenlijk is het een wanstaltig grote bos. Bijna grotesk en je gaat je afvragen wat zijn beweegredenen zijn geweest om voor zoiets te kiezen. En waarom alleen overwegend witte bloemen? De geijkte vraag komt al snel boven: heeft ie zoveel goed te maken? En heeft die persoon - het is meer dan aannemelijk dat het hier een vrouw betreft - überhaupt een vaas in huis om deze immense bos flora te huisvesten? Ik moet ineens denken aan dat tv-programma waarin bekende Nederlanders allerlei bloemenmarkten afstruinen en zogenaamd nietsvermoedende mensen lastigvallen met de vraag voor wie de bloemen bestemd zijn die ze zojuist hebben gekocht. Vreselijk. Ik ben toch bang dat wanneer ik tegenover de man had gezeten - ik noem 'm maar even Joost, die mag het tenslotte weten - ik hem dezelfde vraag zou hebben gesteld. Mea culpa.

Nu moet u het doen met mijn ongelimiteerde fantasie en mogelijk die van uzelf. Erg blij kijkt Joost overigens niet. Eerder een tikje gespannen. Misschien toch zijn zonden aan het overdenken? Hij kan natuurlijk ook op weg zijn naar een spannende date. De arme vrouw. Als je op de eerste afspraak al een halve voortuin in je handen geduwd krijgt, durf je de beste brave man met goed fatsoen bijna niet meer af te wijzen. Daarnaast kun je met bloemen zo gigantisch miskleunen. Zij kan er bijvoorbeeld allergisch voor zijn en dan zit je de rest van de middag met een snotterende vrouw opgescheept. Of ze heeft een uitgesproken pesthekel aan gerbera's en Joosts boeket staat er stijf van. Hoe meer ik naar zijn gezicht kijk en die immense bloemenzee op zijn schoot, hoe meer het me eigenlijk doet denken aan een grafstuk. Da's dus ook nog een optie. Dat hij het graf van een overleden dierbare gaat bezoeken. Als de trein bij het naderen van station Arnhem afremt, staat de man al op. Hij kijkt even van boven in de bos, frunnikt dan door een opening van het cellofaan aan een kaartje dat zich tussen de bloemen blijkt te bevinden en loopt vervolgens richting uitgang. De optie grafstuk kunt u hiermee dus afvinken, lijkt me. Voor wie ze dan wel zijn? Tsja...

Perrongelukjes/Marcel Rutten mt