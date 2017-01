Depressiegala





Het is allemaal niks Het is allemaal ellende Het is allemaal shit Het is allemaal troep De gepeste 15-jarige ging eraan kapot Je wordt gemeden Je wordt omzeild Je wordt niet begrepen Ze moeten je niet Nee hoor geen schreeuw om aandacht Wel aandacht voor het Grote Probleem!

BLUE MONDAY 16 JANUARY 2017

THEATER AMSTERDAM

aanvang 20.00 Het Depressiegala wordt op maandag 23 januari

uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO1: 22.00. Lees meer.