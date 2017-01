Andere artikelen







Samenvatting Op de dag dat je tachtig wordt een brief krijgen die de toekomst verandert;

Een diep verborgen oorlogstrauma niet langer in de hand hebben;

Door een toevallige ontmoeting een verschrikkelijke waarheid ontdekken;

Op het punt staan je zwangerschap te laten onderbreken;

Het besluit nemen de moordenaar van je kind op te sporen.



Het leven kan zomaar nooit meer hetzelfde zijn en je zult een weg moeten zoeken in de situatie die ontstaat.

Je maakt een vrije val, die overal toe kan leiden.

Of juist nergens toe. Recensie(s) Of het nu gaat om een vrouw met een sterke kinderwens die beseft dat dit feitelijk onmogelijk is, of om een gevoelig kind dat (terecht) problemen heeft met haar tweede moeder, of om de (schijn)wetenschap dat haar a.s. man haar bedriegt, of om een 80-jarige vrouw die mild terugblikt en nog een gelukkige toekomst voor zich ziet: alle tien verhalen in deze bundel handelen over zaken die in het echt gebeurd zouden kunnen zijn. De schrijfster (1948), van wie al vele succesvolle, vaak spannende boeken en verhalenbundels verschenen zijn, laat met deze zeer lezenswaardige verhalen in een goede schrijfstijl tien compacte, maar daardoor juist afgeronde en sterke plots zien, die de lezer elke keer weer boeien en verrassen. Ze besluit haar boek met een voorproefje van haar in mei 2012 te verschijnen thriller 'Troostkind'. Deze afwisselende verhalen zullen velen enige aangename uren bieden. Kleine druk.



Drs. Fieke Nugteren









Geplaatst op 17 januari 2017 06:37 en 55 keer bekeken

Catharina48 17 jan 2017 06:41 10 aparte verhalen. zelf zit ik nog niet op de helft.

het 1e vergeten

het 2e een vergissing?

het 3e ontroerend

het 4e moedig en zelf daarin verder gemoeten

het 5e het kwartje viel pas bij de 1e regel van het 6e verhaal