Politie





Gisteren stapte ik de auto in. De zon scheen. Die wilde ik voelen. Maar hoe anders was het bij aankomst. Een rondje meer lopen had ik al een paar maanden niet gedaan De mist kwam over me heen als een vochtige deken. Die mist moest juist uit mijn hoofd wat maar niet lukte. Veel mensen leken te genieten. Bij mij was het een dubbel gevoel. Daarbij was door de vogelgriep ook de kinderboerderij gesloten. Bijna bij de auto ontmoette ik haar. Een klein bejaard vrouwtje met haar nog kleinere hondje. Hij had een tuigje om waarop POLITIE stond. Werkt uw hond bij de politie vroeg ik wat lachend en het verhaal begon. We bleven een tijdje staan praten. Ze was Duitse en woonde al jaren in Nederland. Terug wilde ze niet. Ze sprak heel goed Nederlands, maar had moeite met de rappe praters. Dan voelde ze zich zo alleen. Ook in de kerk waar de Nederlandse liederen werden gezongen wilde ze graag in het Duits. Maar mevrouw wat denkt u van de Duitse naamvallen? op 1 fotoboe na is alles wat Ontmoetingen betreft verwijderd.



















nee hij is het niet, ook hier ontstond een gesprek met het baasje



































Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.