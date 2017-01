Zarzuela





De typisch Spaanse vorm van het Singspiel of de operette; eenvoudige, liedachtige aria's en gesproken dialogen. De muziek is lyrisch, vaak met invloeden van de Spaanse volksmuziek, maar later ook beinvloed door de Weense operette en de Amerikaanse musical. De naam komt van het koninklijk buitenverblijf La Zarzuela bij Madrid, waar in de 17e eeuw de eerste uitvoeringen van dit type zangspel werden gegeven. De zarzuela is in Spanje nog steeds heel populair.

Bron ClassicFM