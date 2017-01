De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween

Uitgever: A.W. Bruna Uitgevers

Nederlandstalig

9789044961188

februari 2011

EPUB met digitaal watermerk

Alle productspecificaties

Samenvatting

Allan wordt honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, behalve dan dat de jarige het op zijn heupen krijgt en kort voordat het feest losbarst, vertrekt. De tijd die hem rest kan hij beter besteden, vindt hij, en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben het nakijken.







Allan is een nuchter type dat weinig tot geen angst kent en die verder niet al te lang stilstaat bij zijn beslissingen, maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd niet schuwt. Met alle gevolgen van dien. De vaart houdt hij er in elk geval in, want vanaf het moment dat hij het bejaardentehuis verlaat, wordt De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween een soort roadtrip waarbij de lezer de memorabele avonturen van de 100-jarige meemaakt - zo let hij even op een koffer voor iemand die maar niet terugkomt en dus gaat de koffer mee de bus in, maar er blijkt enorm veel (maffia)geld in te zitten, hetgeen woeste achtervolgingen tot gevolg heeft -, ook verzamelt Allan een bonte club figuren om zich heen in een zwaan-kleef-aaneffect. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue, met Allan als wel heel bijzonder gezelschap.

Recensie(s)

Romandebuut van de Zweedse, in Zwitserland woonachtige journalist en auteur (1963). De hoofdpersoon is Allan, die op zijn honderdste verjaardag het door hem zo gehate bejaardencentrum ontvlucht. Bij het busstation ontvreemdt hij een zware koffer die gevuld blijkt te zijn met een grote hoeveelheid door criminele activiteiten vergaard geld. In het vervolg van het meesterlijk gecomponeerde verhaal openen zowel de politie als diverse criminelen en andere in het geld geïnteresseerden de jacht op hem. Dat brengt Allan er niet van af om tijdens zijn tocht door Zweden terug te kijken op een avontuurlijk leven, waarbij hij betrokken was bij een grote hoeveelheid historische gebeurtenissen, zoals de ontwikkeling van de atoombom en een reddingsactie voor Mao’s vriendin. Het met spanning, (zwarte) humor en absurditeit gevulde en uitstekend vertaalde verhaal leest in een ruk uit en doet herinneren aan het werk van de Finse auteur Arto Paasilinna. Een heerlijk boek. Normale druk.



G. Brandorff