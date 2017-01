Steen des aanstoots





Er zit een bejaarde man tegenover me in de intercity richting Nijmegen. Een vriendelijke oude baas met veel wit, nou ja, eerder vergeeld golvend haar. Hij draagt een soort ziekenfondsbrilletje en op zijn schoot ligt een oude leren tas. Het is exact zo'n doorleefde en versleten schooltas als mijn leraar Frans meneer Wentink - toentertijd kortweg monsieur le professeur, want er mocht alleen Frans tijdens de les worden gesproken - vroeger had. Deze gebruikte de tas alleen om er zijn broodtrommeltje en steevast een sinaasappel in te vervoeren. Iets anders is er bij mijn weten nooit uitgekomen. Ons huiswerk keek hij immers altijd tijdens de les na. De tas van de man hier tegenover mij is nóg platter en daar zie ik zo gauw geen lunchtrommeltje in zitten, laat staan een sinaasappel. Vermeldenswaardig is misschien wel het gedateerde visgraatkostuum dat hij draagt en eerder nieuw oogt omdat het waarschijnlijk alleen met zon- en feestdagen uit de kast wordt gehaald. Ook de smalle, half glimmende stropdas lijkt al vele modetijdsbeelden te hebben overleefd om nu eindelijk in aanmerking te komen voor het label 'vintage'. 'Wie wat bewaart, die heeft wat', zei mijn moeder altijd.

Vooropgesteld dat hij vandaag daadwerkelijk zijn zondagse kloffie draagt, dan rijst onmiddellijk de vraag wat deze doordeweekse dag zo feestelijk of bijzonder maakt voor de man. Terwijl mijn hersenen daarover op volle toeren draaien klikt de man zijn tas open, graait daarin wat rond en haalt er uiteindelijk een kiezelsteen uit. Die zag ik even niet aankomen. Het is een gladde, platte, donkergrijze kiezel met zo'n lichte geaderde streep overdwars. Zo eentje die je vroeger maar wat graag over het wateroppervlak liet ketsen. De tas gaat weer dicht en hij wrijft met zijn vrije hand zachtjes over de steen. Aangezien hij weinig weg heeft van een sjamaan, vraag ik me af wat de diepere betekenis van deze steen voor hem is. Een soort talisman wellicht? Of misschien heeft hij 'm ooit gevonden op een voor hem dierbare plek. Mijn onderzoekende blik wordt alras gehonoreerd. De man houdt de steen omhoog als ware het een hostie en vertelt: 'Mijn jongste zoon heeft er laatst een hele verzameling van meegenomen uit Israël.' Ik bekijk de steen aandachtig om te zien of er iets bijzonders aan is, maar ondanks de afkomst uit het Heilige Land is het voor mij gewoon een kiezel als elke andere. 'U verzamelt ze?', vraag ik dan. Hij schudt zijn hoofd, buigt zich voorover naar mij en antwoordt dan op zachte toon alsof hij bang is dat iemand anders meeluistert: 'Ik ben namelijk Joods en iedere keer als ik het graf van wijlen mijn vrouw bezoek, laat ik er zo'n steentje achter. Dat is een eeuwenoud gebruik binnen het jodendom. Zoals u waarschijnlijk bloemen op het graf van uw dierbaren achterlaat.' Ik knik en wil er bijna uitflappen dat hun gebruik dan toch een stuk voordeliger is. Gelukkig weet ik deze grap met een van Max Tailleur doordrenkte joodse zelfspot tijdig als misplaatst te kwalificeren en daarmee voor me te houden. De beste man gaat er immers het graf van zijn vrouw mee eren en dan mag het geen steen des aanstoots worden...

Perrongelukjes/Marcel Rutten mt