Veel rode borstjes



bieuwe sprinter tussen Gouda >< Alphen a/d Rijn



De dag was daar. Het zou weer gaan gebeuren. Eigenlijk vorige week al. Op het perron van Alphen a/d Rijn zag ik de nieuwe sprinter voor het eerst. Nee daar ging ik niet in. Met remmen en optrekken maakt hij nog te veel lawaai en de juiste stations roepen ze ook niet om. Nee de IC naar Utrecht. Overstap sprinter Hilversum sportpark. Meteen aan de cappu met een halve worteltaart (fotoboek) Geen route in de hand maar de blauwe paaltjes volgen. Ik heb het er niet op. kan er zo maar eentje afgezaagd zijn. Opvallend veel zonnestralen en roodborstjes. 1 foto 3 in 1, een roodborst 1 vink en 1 merel lijkt wel. De vogels hadden het koud. Allemaal bolletjes uitgezette veren. Bijna op het eind van de wandeling, een echtpaar met camera’s, bukkend van alle kanten geschoten. Zoals het er naar uitzag een jonkie met voedeseltekort. Ten dode opgeschreven. Dan moet de natuur haar werken doen. Nee werd opgepakt en nog meer foto’s. Ik voelde zelfs het hartje kloppen van het zenuwachtige diertje. Ik laat ze met rust. Shame on me, maak ik zelf ook die foto van dichtbij.





langs berijpte weilanden





op het perron van Hilversum Sportpark





de route bij de koffie tent





zakkend door diep gras naar deze klauwen





3 in 1





die was ten dode opgeschreven





aantrekkelijk, de foto was dwars hier maar niet zoals ik hem plaatste. nog een poging.























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.