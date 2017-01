Groepstherapie

Ik moest vanmorgen denken aan de therapeute die het gezeur over mijn jeugd een tijdje aangehoord had. Ons gesprek was gestokt, ik staarde naar de drie aapjes op haar bureau. Horen, zien en zwijgen. Ze keek me aan over haar bril met haar malle kalkoenenkop.

Jij wordt nooit boos hè, zei ze. Jij houdt je emoties altijd binnen. Jij denkt dat je alles met je verstand aankan! Ik denk toch dat het tijd wordt dat je je eens flink laat gaan. Ga daar maar eens op die bank liggen.

Er stond een sofa tegen de muur. Een dikke laag schuimrubber stond rechtop tussen de sofa en de muur. Zag er wat gehavend uit. Door de ramen zag ik de boomtoppen wuiven in de zomerwind. Buiten floot een merel. Er stond een honkbalknuppel naast het bed. Ik voelde me de oudste vijftigjarige die ooit geleefd had. Ik had een opfrisbeurt nodig. Ik had last van mezelf gekregen, piepte en kraakte en piekerde veel, - is dit het nou? - had rare buien die ik niet begreep, dus: Aktie! Naar de werkplaats me helemaal uit elkaar laten schroeven - ze zaten loeivast en moesten met geweld losgebeukt worden - en me daarna weer helemaal in elkaar laten zetten. Tien dagen lang vertrok ik iedere ochtend om zes uur naar een Brabantse villa. Het was een uur rijden over rustige snelwegen in het vroege ochtendlicht, heerlijk om over jezelf na te denken en aan wat er de vorige dag besproken was.

Ik doe je nu een blinddoek om en denk nu maar eens aan de meest gehate leraar van school. Hij heeft je niets geleerd, alleen voortdurend je spontaniteit onderdrukt. Was het een pater? Je moest uitkijken voor hem zei je. Weet je wat hij deed met al dat gemanipuleer, met je de klas uitsturen en je belachelijk maken? Hij haalde je gevoel van eigen waarde onderuit! - ze drukte me de honkbalknuppel in m'n hand - Sla hem maar flink van je af! – Ja maar die man is al jaren dood! – Des te beter, geef hem maar een flinke ram na. Sla dan, de muur is er goed voor.!

Ik gaf een voorzichtige klapje met de knuppel tegen het schuimrubber. Hij heeft je proberen af te breken, je laten knielen en kreupel gemaakt Jacques. Sla terug! Sla hèm kreupel! Ik zag in de duisternis van het masker het gezicht van de gehate pater opkomen, voelde boosheid en gaf een iets hardere ram tegen de muur.

En je vader Jacques, die vrome vader van je die zo goed kon lijden omdat hij zo nodig heilig moest worden… die preutse vader van je, hij heeft je schaamte bijgebracht. Van je eigen lichaam heeft hij een verboden gebied gemaakt waar je geen plezier mee mocht hebben, waar je je niet in thuis mocht voelen. Je moest je voortdurend gedragen, fijne of vieze gedachten vermijden, je moest je schamen voor de geluiden die je lichaam maakte! Dat is toch verschrikkelijk!? Geef je vader een knal – ja maar ik hield van hem – natuurlijk! Maar dan kan je hem nog wel straffen voor het feit dat hij je binnenkant maakte tot iets dat zondig was, iets om je voor te schamen!

Ik kan het niet. Natuurlijk wel. Geef hem een ram. Hij voelt het niet meer, hij is dood, maar jij zal er van opknappen. Laat die boosheid van je nou eens toe! – Knal deed de knuppel.

En je moeder Jacques! De cipier van je jeugd zei je laatst. Ze was opvliegend, had losse handen, ze schreeuwde, je kreeg straf als je een vlek had gemaakt op het tafelkleed. Je kreeg straf als je bij het thee inschenken op de grond had gemorst. Je kreeg straf als je een sok kwijt was. Je hebt het me zelf verteld. Lullige dingen! Weet je wat haar boodschap aan jou was? Dat jij minder belangrijk was dan een vlek, dan een druppel gemorste thee, dan een sok. Dat dingen meer waard zijn dan jouw gevoelens. Dat haar orde belangrijker is dan jouw spontaniteit. Je moest om twaalf uur binnen zijn anders ging de knip op de deur. Dat zij rustig kon slapen was belangrijker dan dat jij op een feestje misschien wel met de liefde van je leven danste. Dat het fatsoen en wat de buurt er van zegt belangrijk is, en dat de buitenkant en het oppervlak belangrijker zijn dan jouw binnenkant , jouw diepte en jouw liefde!

Ja maar m’n moeder wist ook niet beter, die had ook een harde opvoeding gehad. -

Het zal gerust, maar daar had ze aan kunnen werken. Maar ze heeft het moeilijk voor je gemaakt om je armen naar haar uit te strekken. Je raakte haar nooit aan heb je gezegd. Je mocht niet eens een arm om haar heenslaan toen ze een keer verdriet had. Als ze jou aanraakte was het omdat ze je een pets gaf. Vind je het raar dat je het moeilijk vindt om je vol vertrouwen aan n ander te geven? Het is haar schuld dat je je verschuilt achter je ironie, altijd afstand neemt, dat de mensen jou niet kunnen aanraken en jij de mensen niet. Je mag gerust boos zijn op je moeder, geef haar maar een geweldige knal, die gaf ze jou ook!

Nou maar …

Je hoeft niet meer bang te zijn voor je moeder! Haar tijd is geweest. Wat ze geprobeerd heeft is jouw leven te doordringen met háár boosheid, háár gespannenheid, háár gebrek aan vertrouwen in je. Dàt is wat je van haar meegekregen hebt, laat het los. Sla het van je af. Weet je wanneer je geen straf kreeg van je moeder? Als je netjes was, als je bescheiden bleef - kinderen moeten zwijgen als hun ouders spreken – ze was pas tevreden als je je kamer opgeruimd had, je kleren opgevouwen, je huiswerk af, als je met twee woorden sprak!

- Ja maar dat is toch niet alleen maar slecht?... - Je komt hier toch niet voor niets? Je bent toch niet tevreden over jezelf? Je bent de oudste 50 jarige ooit zei je. Je wil je vernieuwen, wil aan jezelf werken. Sla dan eerst van je af wat je gekwetst heeft. Maak je los van wat je hindert. Ze heeft je tekort gedaan. Ze liet je niet vrij groeien. Ja je mocht wel groeien maar alleen háár kant uit. Je moest op eieren lopen heb je gezegd, je was altijd bang dat ze weer zou exploderen in je gezicht om de kleinste vergrijpen. Je moest allerlei strategieën bedenken om zonder pijn en al te veel verdriet door het leven te geraken. Dat is heel zwaar geweest man!..... ....Ontkennen, liegen, onzichtbaar worden, het is je tweede natuur geworden. ....Dat wil je toch niet meer?.... Laat haar los....Maak je vrij Jacques, sla haar van je af. Die invloed moet weg. ...Je moet nu zèlf gaan voelen, zèlf gaan denken, zonder de straffende blik van je moeder in je rug..... sla haar van je af en sla je vleugels uit, er zit veel meer in je Jacques dan zij je toegestaan heeft. Laat het er uitkomen, wordt beter en ga op eigen benen lopen!

Ik heb wat van me afgeslagen daar in die oude villa met die krakende trappen. Ik heb gehuild en ben boos geworden. Ik heb wat over mezelf geleerd en ben er jonger en frisser uitgekomen. Durf veel meer van me te laten zien. Het is nu zoveel jaren later. Ik heb nu andere problemen. Maar ik hoef niet meer te gaan liggen rossen met een honkbalknuppel. Ik heb nu Facebook. We hebben nu elkaar. Groepstherapie met 5000 vrienden.

Jacques Klöters