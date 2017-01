Laatste blog





Er is een tijd van komen en nu die van gaan. Januari 2008. Er zou een zwaar jaar aankomen. Ik zocht afleiding en vond deze hier. Een eigen weblog met wat mij bezig houdt. Helemaal naar je eigen idee inrichten. Dat trok me wel aan. Door de 9 jaren heen veel gedeeld. Mensen wat leren kennen. Reacties van deze en gene. Mensen kwamen mensen verdwenen. Nieuwe uitdagingen staan klaar. Ik wilde alles of niets. Een tussenweg hier bestaat niet. Tel daar mijn dwangneuroses + de stoorzenders bij op = klaar. Mocht hier veel veranderen in de toekomst, nieuwe mensen die frequent bloggen, wie weet. Ik zeg nooit nooit. Het was me een genoegen, Vaarwel. adres op Facebook hieronder adres Carla's puzzelsite eveneens hieronder

©atharina