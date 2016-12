Een zinnig verhaal om bij stil te staan....

Andere artikelen







Diep in het bos staat de woning van een houthakker en zijn gezin. Ze leven van wat de natuur hen te bieden heeft. Dat gaat, maar het houdt niet over. Elke nieuwe dag brengt weer de zorg voor voldoende eten. Die avond zit het gezin aan tafel met niets dan een waterig soepje en wat oud brood. Ze willen net gaan eten, wanneer een rijk geklede, maar wel verfomfaaide man aan hun deur staat.

Het is de koning, die, afgedwaald van het jachtgezelschap, waarmee hij op pad was, moe en hongerig bij hun huis is aangekomen.

Hij vertelt hoe lang hij al alleen door de bossen heeft gelopen en vraagt of hij iets te eten kan krijgen.

De vrouw schaamt zich voor de armzaligheid van haar soep, maar biedt de koning er toch een kom van aan."Dit is helaas alles wat we hebben,” zegt ze verontschuldigend.

De koning zegt niks en eet samen met het gezin van de soep en het brood. Wanneer de koning weer vertrekt, na door de houthakker op de goede weg te zijn gewezen zegt hij: “Ik heb helaas niets bij me wat ik kan geven in ruil voor het eten. Maar morgen kom ik terug en eet ik weer mee. Ik betaal jullie dan net zo veel gouden munten als er vetogen op de soep drijven.” De volgende dag geeft de vrouw haar man en kinderen opdracht om alles, maar dan ook alles, waar maar een beetje vet aan zit, bij elkaar te schrapen. Deze kans kan het einde van hun armoede betekenen. Er wordt een vogel gevangen, een stuk kaas, nog wat oude room en wat restjes vlees gevonden. Maar voor de vrouw het is nog niet genoeg. “Er moet meer in!” roept ze. De kinderen worden het bos ingestuurd om paddenstoelen te verzamelen. Vader moet met het laatste geld naar de markt voor boter. En ondertussen slacht de vrouw het konijn, ook al weet ze, dat de kinderen hem zullen missen. Ze heeft alleen de gouden munten voor ogen, die ze vanavond zal krijgen.

Alles wat ze aan vettigheid hebben kunnen vinden gaat de pan, het vuur wordt opgestookt en dan gaat de deksel erop.

's Avonds zit het gezin samen met de koning verwachtingsvol aan tafel. De vrouw doet de deksel van de pan en dan wordt het stil, heel stil.

Op de soep drijft één groot oog van vet.

De koning legt één munt op tafel en vertrekt. Erich Kaniok vertelde dit verhaal voor het eerst in 1974, maar ook nu nog is dit hét centrale thema van onze huidige wereld situatie.









Geplaatst op 26 december 2016 07:07

DJRobert 05 apr 2009 09:21 Wat een goed verhaal. Hebzucht brengt nooit het geluk. Hopelijk leren velen van dit artikel. Goed idee om dit te plaatsen. groet Robert



Catharina48 05 apr 2009 09:28 dank voor je reactie Robert....of het gelezen wordt...ik heb zo mijn twijfels..kan het wel zien maar...reacties, is mijn ervaring, zie je bijna nooit. ik ben niet zweverig hoor, juist een heel nuchter iemand maar....het zijn "zaken" die me raken en deze wereld is al zover heen in al haar hebzucht....bbrr, leuk dat je kwam reageren met zondaggroet van Catharina















Sirach 06 apr 2009 11:31 Catharina een heel mooi verhaal, ik hoefde niet na te denken over de moraal van dit verhaal, dit is iets van alledag, hoe meer ze kunnen vangen hoe liever, wordt je er gelukkiger door? voor mijn gevoel niet,

beter armoe en gelukkig, dan rijk en ongelukkig, helaas is onze hele maatschappij zo geworden, een enkele uitzondering daargelaten.

groetjes Sirach.



Catharina48 06 apr 2009 12:53 wat ben je toch clever;o) Sirach. het zijn zinnige verhalen om over na te denken en er misschien iets mee te doen of juist niet. gaf weer een mooi beeld en is tijdloos.















Hera 07 apr 2009 22:55 Ja Catharina, zeker tijdloos dit verhaal. 't Is nog nooit anders geweest en ik ben bang dat het ook niet anders zal worden. Daarom wel goed om weer eens te lezen hoor. Kortgeleden kreeg ik ook zoiets onder ogen... houdt in dat er toch meerdere mensen ( gelukkig) mee bezig zijn!



Catharina48 08 apr 2009 08:47 precies Hera tijdloos en oh zo waar. mensen zijn vaak onverbeterlijk.

hoe meer ik er op let hoe bozer ik kan worden dus......vermijden maar.















Catharina48 19 jul 2012 08:26 Gast als u eerst eens de tekst naast de foto links boven leest, ziet u nu wat het resultaat is.



Gast 05 okt 2012 13:42 Ik heb dit verhaal gehoord op de lagere school van een meester die het voorlas.Ik ben nu een volwassen vrouw met 2 kinderen en denk nog altijd aan dit verhaal,als ik soep eet of een restje jus weggooi.Een heel mooi verhaal,wat ik nooit meer vergeet.

Vriendelijke groet Heintje.















Catharina48 30 okt 2012 15:01 jammer dat ik niet bij jou kan reageren, weet niet wie je bent Heintje

daar u/je als gast reageert lees je deze reactie denk ik ook niet



Ofsen 26 dec 2016 11:14 Ik ken het verhaal. blijkbaar al eens hier verteld, ik zie namen die ik niet tegen gekomen ben. heel interessant verhaal.















Catharina48 26 dec 2016 11:20 Dit verhaal is ook heel bekend. in deze dagen van bezinning vind ik het nuttig weer naar voren te halen vandaar de soms onbekende namen. dat heb je met updaten. ik ben momenteel met hele andere zaken bezig wat veel tijd kost. morgen weer een eigen verhaal.



ja die reacties. heb er wel een gedachte bij René.