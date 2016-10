Catharina De Vroege Vogel

Dick van Altena

optreden met Cor Sanne in de kerk van mijn dorp oktober 2016

Dick van Altena en Cor Sanne

optreden in de kerk van mijn dorp

Vervoer over de Oude Rijn

van het 2e brugdeel Maximabrug

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai - Francis Cabrel LIVE afgelopen zondag werd hij gedraaid in de Sandwich

J.J. Cale en Eric Clapton

twee van mijn favo's samen. genieten

Elton John en John Lennon

fragmenten uit 1974, dit komt van radio 5 "It's him" Toen Elton John begin jaren zeventig op het vliegveld van Los Angeles was, kwam hij daar toevallig John Lennon tegen. De ex-Beatle had zich net in de pers zeer lovend uitgelaten over Elton John, die hij als nieuw popicoon een ...

De border collie doet zijn werk

tijdens een van mijn wandelingen op de hei is het altijd even kijken naar de kudde. deze keer tegen de tijd dat de schapen naar binnen moesten. later bleek niet de kooi in maar de wei.

Een vlucht regenwulpen

het is vandaag de 11e van de 11e....naar het filmhuis geweest.

Zo heerlijk rustig

zomer 2014 is ook echt een zomer. veel fietsen en wandelen en dit was een combi van beiden. ik fiets dan naar de Wijde AA en loop langs het water. jammer dat de bankjes er zijn weggehaald met de dijkverzwaring.

De Pauw in volle glorie

op de kinderboerderij bij de Zeegerplas Alphen a/d Rijn werd er gepronkt, in de rondte gedraaid.

Natuurtuin verwoest in ons dorp!

30 jaar werk van vrijwilligers naar de knoppen door een foutje van de gemeente Alphen a/d Rijn. ons dorp is sinds kort (1-1-14) ingedeeld bij deze stad. de ellende begint nog maar pas. hier word je misselijk van. een foutje zogenaamd. dit kost weer jaren werk om het weer zover te krijgen zoals het was. ...

Tribute Everly Brothers 16 februari 2014

2e sessie deze zondag wegens groot succes. het was genieten van The Wieners, Marcel Smulders van Savannah, Dick van Aletena en Cor Sanne. zal te slecht van kwaliteit zijn wat mijn kunnen betreft om op de videopagina van de site te zetten.

Birds in Paradise

soms krijg je wat zo mooi, delen dus.

Phil Everly overleden

Ep's LP's foto's op de muur, schoolagenda's vol live optreden gezien.....en zo komt er een eind aan een duo.

Eros Ramazotti

zelf ben ik grote fan van deze zanger, dol op de Italiaanse taal, dol op het land zelf. zou er zo willen wonen, maar ...ik zal het hiermee moeten doen.

Ode aan de doden

speciaal vandaag voor jullie, mijn 2 kindjes die niet voor deze wereld geschikt waren.

Elephants and dogs

tip van Tinus (Tineke de Nooy) van radio Nostalga. de moete meer dan waard.

Kuikentje onder poes

is niet niet leuk?

Ginny come lately

bij het plaatsen van het artikel vandaag 2-9-13 artiest van de week Albert West daarbij een liedje zoekend wat hij ooit zong, dacht ik meteen bij het zien van welke dat moest worden, wie zong het origineel ook alweer? Brian Hyland......er komt weer veel boven dwarrelen.

Stedentrip Valencia april 2013

deel 4 van de processie Goede Vrijdag

Stedentrip Valencia april 2013

3e deel processie Goede Vrijdag

Stedentrip Valencia april 2013 (2)

2e deel processie Goede Vrijdag

Stedentrip Valencia maart 2013 deel 1

Processie Goede Vrijdag

Wo ist Der Bahnhof deel 1 van Koot en De Bie

22-03-2013 op tv. ook op die dag een artikel erover geplaatst met de inhoud. zeker zien!

60 jaar geleden

Amazing Stroopwafels met Voor de Storm....doelend op de watersnoodramp vandaag 60 jaar geleden.

Spectaculaire redding van dolfijnen

wat een prachtige daad om deze dieren te redden.

Met veel geduld

wist ik te wachten voor deze boom tot de grote bonte specht tevoorschijn kwam met zijn geluid.

waar gaan die mooie beentjes naar toe

reclame maken...lijkt me moeilijk en dan wel een hele pakkende. de boodschap moet overkomen, er moet bij gelachen worden en dat overkomt me bij deze.

De schaapskudde van Ruinen

tijdens mijn jaarlijks verblijf van 2 maanden in Drenthe in de herfst altijd even om de hoek naar de hei met de schaapskudde tegen de tijd dat ze de kooi in moeten. deze keer liep ik zelf naar de kudde met de herder en zijn hond toe om eens te filmen uit een andere hoek. veel leuker en ik stond ...

Een grote groep ganzen

te water en in het veld met jonkies...geweldig dit te kunnen vastleggen hier in de regio. 26 juni 2012

de muzikant in het Retiropark Madrid mei 2012

stond er geweldig te spelen, vooral op zondag zijn de Madrilenen hier volop te vinden. de park zijn de groene longen van Madrid. de mensen halen hier een frisse neus en komen even tot rust.

Stedentrip Madrid mei 2012

een van de vele fonteinen. groot klein. het geluid van water vind ik persoonlijk een heerlijke geluid. liever dan de blaffende hond van de buren in de tuin.

je moet niet bang uitgevallen zijn

tijdens de wandeling in Amsterdam met bezoek aan de Hermitage, zag ik dit aan de overkant van de Dam, kermis met gillende jongelui hoog in de lucht.

het gepikte nest in de herkansing

daar iemand me opmerkzaam maakte dat de videeo niet werkte alsnog een poging....tijdens een wandeling zag ik dit. mevrouw ging verder met een gepikt nest.

Dick van Altena

hij trad op in Nieuwkoop. nam o.a. de hond en de camping mee maar ook liedjes in streekdialect en samen met Cor Sanne die zelf ook zingt, zongen ze de sterren van de hemel.

Toch een beetje bang

even terug toen er nog sneeuw en ijs lag, kwam dit zwanenstel mijn kant op. oeps waar moest ik heen, ietsje terug en op een bruggetje wachten en filmen. ze kuierden door, een auto wachtte wel.

Bertrand

even geleden op tv en ik kan er maar geen genoeg van krijgen. hoeveel mensen hij hier al blij mee heeft gemaakt dus...ongetwijfeld staat deze ook al ergens hier op de site van 50plusser.

Moeder werkt zich de krampen

de vorige video blijkt niet te werken. ik begrijp inmiddels hoe dat kan. bedankt Morgaine voor je opmerkzaamheid.

het hondje van Dick van Altena

31 december 2011 oudejaarsavond was hij op tv...als je echt wilt lachen moet je dit zien.

Schaapskooi Ruinen

2 maanden vakantie vlakbij de schaapskooi en deze voor het eerst gefilmd

Oostvaarderplassen

een wandeling van station naar station met dit gebeuren ergens in het midden. voor meer zie artikel 29 juli 2011.

Mieren

bij het leeg halen van een plantenpot gisteren 30 juni 2011 zag ik dit. gebiologeerd keek ik er naar en vergat bijna te filmen. daar filmen nog in het prille begin staat, let vooral op het begin. de rest is bijwerken maar zover ben ik nog lang niet.

gezin Zwaan

gisteren tijdens een fietstochtje in de regio was er weer veel aan beestenspul te zien zoals dit gezin. daar filmen in de kinderschoenen staat, nog veel gebibber en een stem waar aan ik maar niet wen, toch dit gezin erop weten te krijgen. oordeel zelf.

